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Спикер Заксобрания Петербурга раскрыл зарплаты депутатов

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Петербургские депутаты получают зарплату не больше 100 тысяч в месяц. Данную сумму раскрыл спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, передает РИА Новости.

«Тот, кто хочет получать миллионы, в депутаты не ходите. Ни у одного депутата нет оклада больше 100 тысяч», — сказал он.

При этом, как отметил Макаров, существуют надбавки за выслугу лет, председательство в комиссиях и комитетах и другие, которые позволяют значительно поднять доход парламентария.

Ранее депутат и актриса Анастасия Мельникова, прославившаяся благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказала о своей депутатской зарплате в 60 тысяч рублей. Вячеслав Макаров уточнил, что речь в данном случае идет об окладе, а вместе со всеми надбавками Мельникова получает примерно 130 тысяч в месяц.

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