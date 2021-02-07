Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказала о своей зарплате депутата

Актриса Анастасия Мельникова, ставшая известной благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», получает 60 тысяч рублей в месяц за работу депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная», — сказала Мельникова.

Она отметила, что иногда ей приходят письма от россиян, например, с рассказом о том, что нет возможности купить ребенку с инвалидностью конструктор на Новый год. Актриса отметила, что в такие моменты ей очень сложно, не получается помочь всем, и приходится выбирать. «Кому могу, тому покупаю. Тут, конечно, психологически очень тяжело», — уточнила она.

Мельникова добавила, что изначально не планировала становиться депутатом, это получилось само собой. Сейчас она признается, что у нее нет ни одной свободной минуты. Большое внимание она уделяет благотворительности и помощи нуждающимся.

Анастасия Мельникова была избрана в заксобрание Петербурга в 2011 году от партии «Единая Россия». В сентябре 2016 года переизбрана в парламент. Входит в комиссии по социальной политике и здравоохранению и в комиссию по культуре, науке и образованию, где курирует сферу культуры.