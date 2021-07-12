Квартиры в Москве вновь подорожали

В июне 2021-го года цены на строящиеся квартиры продолжили рост во всех локациях Московского региона, говорится в материалах сервиса поиска жилья «Синица», предоставленных «Ленте.ру». В границах старой Москвы средневзвешенная цена квадратного метра достигла 318,4 тысячи рублей, по сравнению с маем этот показатель вырос на 2 процента, за год — почти на 45 процентов.

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В Новой Москве «квадрат» в новостройках за месяц подорожал на 1,5 процента, за год — на 33 процента, в настоящее время он стоит 188,7 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В ближнем поясе Московской области во всех сегментах цены в июне вновь показали положительную динамику, а средневзвешенная цена квадратного метра достигла 153 тысяч рублей. По сравнению с маем она выросла на 3 процента, за год — на треть.

«В целом, мы отмечаем замедление темпов вымывания предложения и роста цен, — отмечают эксперты. — Ажиотажный спрос и нехарактерную динамику цен, конечно, подогревали и последние месяцы льготной ипотеки, продление которой не сильно повлияет на Московский регион. Во втором полугодии ситуация нормализуется, и мы увидим баланс спроса и предложения, а также объективную ценовую картину на рынке».

Ранее аналитики предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам, пояснили эксперты.