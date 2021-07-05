QR-коды усложнили продажу квартир в Москве

Введение QR-кодов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве существенно усложнило процесс регистрации сделок с недвижимостью, рассказал РИА Новости эксперт компании «Этажи» Иннокентий Ярыгин.

Многофункциональные центры (МФЦ) принимают документы либо по предварительной записи, либо с QR-кодом, отметил специалист. Для вакцинированных граждан предзапись не нужна, подчеркнул он.

«Сейчас запись занята на неделю вперед, — отметил Ярыгин. — Как и весной прошлого года, начал расти интерес к электронным сервисам регистрации сделок». По мнению риелтора, если ситуация принципиально не изменится, это негативно отразится на сроках проведения сделок.

Тем, кто хочет продать квартиру максимально оперативно, возможно, придется пользоваться услугой срочного выкупа, предупредил он. Рост спроса на эту опцию наблюдается уже сейчас, заключил эксперт.

Система QR-кодов действует в Москве с 28 июня текущего года. Только по ним можно попасть в заведения общепита. Код доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. До 12 июля москвичам и гостям столицы еще разрешено посещать без таких кодов летние веранды кафе, а также проходить в помещение ресторана, чтобы помыть руки. Горожане могут получить QR-код на сайте госуслуг.

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