Москве предрекли большую распродажу ипотечных квартир

Коррекции цен на рынке вторичного жилья Москвы можно ожидать во второй половине 2021 года. Такое мнение агентству Regnum высказал инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган.

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По мнению эксперта, спад на столичном рынке жилья неизбежен. Он произойдет из-за резкого роста ставок по ипотеке, который будет наблюдаться на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка. На ближайшем заседании ЦБ повысит ее как минимум на 75 базисных пунктов, предрек Коган. «ЦБ решил начать бороться с инфляцией всеми силами, — указал он. — Тем более что cкоро выборы — к сентябрю инфляция должна быть побеждена. Недвижимость станет первой жертвой в этой борьбе».

Экономист также отметил, что в скором будущем на рынок начнут выходить квартиры тех, кто ранее взял льготную ипотеку, не рассчитав свои силы. Таким образом, начнется большая распродажа залоговых квартир. «Боюсь, что процесс этот станет лавинообразным, — заявил Коган. — Спрос в ближайшее время, скорее всего, начнет сокращаться. Предложение, по всей видимости, будет расти».

Ранее стало известно, что введение QR-кодов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве существенно усложнило процесс регистрации сделок с недвижимостью. Многофункциональные центры (МФЦ) принимают документы либо по предварительной записи, либо с кодом, сообщил риелтор Иннокентий Ярыгин.