Недвижимость на курортах оказалась привлекательнее квартир в Москве

Недвижимость в курортных зонах России лидирует по росту спроса, свидетельствует исследование Россельхозбанка, имеющееся в распоряжении «Ленты.ру». Для многих квартиры в Краснодарском крае и Калининградской области оказались привлекательнее жилья в Москве и Санкт-Петербурге, констатируют аналитики.

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По мнению экспертов, активизация внутреннего туризма усилила эффект от запуска льготных ипотечных программ, и поэтому по темпам роста спроса на недвижимость курортные регионы страны обошли оба столичных мегаполиса. По итогам первых пяти месяцев 2021-го лидером стал Краснодарский край, где число ипотечных заявок увеличилось на 110 процентов (к уровню аналогичного периода 2020-го). В Калининградской области за этот же период число заявок увеличилось на 65 процентов.

«Как юг, так и балтийское побережье стали заметно привлекательнее с точки зрения инвестиций в недвижимость, — указывают аналитики. — Вдобавок это регионы, где многим хотелось бы жить из-за климата и развивающейся инфраструктуры».

В Москве число заявок на приобретение жилья в ипотеку за год выросло на 67 процентов, подсчитали в Россельхозбанке. В Санкт-Петербурге рост составил 9 процентов. «В целом влияние ипотеки с господдержкой на рынок жилья в Санкт-Петербурге относительно более сдержанное, чем в Москве, что связано с менее интенсивным строительством новых жилплощадей», — заключили эксперты.

Ранее одному из самых популярных среди россиян городу-курорту — Сочи — предсказали тотальный дефицит жилья. По подсчетам специалистов, к маю 2021-го объем строящегося жилья, продаваемого в Сочи по договорам долевого участия, упал до 30 тысяч квадратных метров. Дефицит квартир возник из-за повышенного спроса на первичную недвижимость.