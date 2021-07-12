Оценена вероятность падения цен на квартиры в Москве

Не стоит ждать отката к допандемийным ценам на квартиры в московских новостройках — возможно лишь возвращение забытых сезонных скидок на жилье, говорится в обзоре первичного рынка недвижимости Москвы, подготовленном экспертами ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Второе полугодие 2021-го станет периодом «охлаждения» столичного рынка недвижимости, в первую очередь — по спросу, но не по ценам, полагают аналитики. Они отмечают, что на стоимость жилья влияют несколько факторов: это прежде всего рост стоимости стройматериалов в целом по миру, переход на эскроу-счета и высокая инфляция, которая, вероятно, замедлится только в конце 2022 года. Поэтому падение цен на квартиры в Москве маловероятно.

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«Возможно возвращение забытых сезонных скидок, однако отката к допандемийным ценам ждать не стоит — рынку нужно учиться взаимодействовать в новой реальности без главного "драйвера" — льготной ипотеки. И на это потребуется время», — поясняют эксперты.

В первом полугодии, по их наблюдениям, столичные застройщики рассчитывали на ажиотажный спрос на фоне завершения льготного ипотечного кредитования, активно наращивая стоимость жилья. Кроме того, девелоперы стремились компенсировать провал по сделкам в мае 2021-го, когда из-за длинных «каникул» спрос просел сразу на 20 процентов. «Однако взрывного роста спроса не произошло, хотя доля сделок в кредит и достигла максимума с момента старта субсидирования. Даже льготное ипотечное кредитование не позволяет дальше наращивать цены, одновременно поддерживая спрос», — подчеркивают специалисты. В ЦИАН отмечают, что после сокращения лимита льготной ипотеки до 3 миллионов рублей субсидирование стало неактуальным для столичного региона.

Ранее стало известно, что в июне 2021-го года цены на строящиеся квартиры продолжили рост во всех локациях Московского региона. В границах старой Москвы средневзвешенная цена квадратного метра достигла 318,4 тысячи рублей, по сравнению с маем этот показатель вырос на 2 процента, за год — почти на 45 процентов.