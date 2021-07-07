Цена квартиры в Москве приблизилась к психологической отметке

По итогам июня 2021-го средневзвешенная цена квадратного метра квартир в московских новостройках массового сегмента достигла 242 тысяч рублей. За месяц «квадрат» подорожал на 1 процент, за год — на 37 процентов, свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

В домах комфорт-класса квадратный метр в настоящее время стоит 242,1 тысячи рублей, в стандарт-классе — 208 тысяч рублей, подсчитали аналитики. Округом старой Москвы с самым доступным первичным жильем остается Зеленоград, где «квадрат» новых квартир в среднем стоит 184,4 тысячи рублей. Самое дорогое жилье предлагается в Западном округе — там «квадрат» оценивается в 289,6 тысячи рублей.

Средняя цена квартиры в столичной новостройке к июлю достигла 12,9 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в 13 миллионов, следует из предоставленных материалов. За год ценник вырос на 26,5 процента.

Ранее стало известно, что введение QR-кодов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве существенно усложнило процесс регистрации сделок с недвижимостью. Многофункциональные центры (МФЦ) принимают документы либо по предварительной записи, либо с кодом, сообщил риелтор Иннокентий Ярыгин.