Найдены самые маленькие квартиры Москвы

В ЦИАН раскрыли данные о самых маленьких квартирах в московских новостройках

Площадь квартир в московских новостройках начинается с 15,7 квадратного метра, выяснили аналитики ЦИАН (соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»). Купить самую маленькую квартиру можно по цене 9,1 миллиона рублей.

По данным экспертов, минимальная площадь жилья на столичном рынке новостроек — 15,7 квадратного метра. Лот такого метража предлагается в жилом комплексе Kazakov Grand Loft на улице Казакова в центре Москвы. За 9,1 миллиона рублей покупатель получит студию на верхнем (четвертом) этаже в малоэтажной секции проекта.

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Квартиры и апартаменты площадью до 20 квадратных метров также нашли в комплексах «Белые ночи» (поселок Коммунарка, Новая Москва), «Южное Бунино» (6,5 километра от МКАД, Новая Москва), «Клубный дом на Покровке» (Центральный округ), апарт-отеле «YE’S Технопарк» (проспект Андропова, Южный округ), в ЖК «Испанские кварталы» (Новая Москва), «Измайловский парк» (Окружной проезд, Восточный округ), «Сиреневый парк» (Метрогородок, Восточный округ), «Донской квартал» (Донской район, Южный округ) и в ЖК «Level Причальный» на стыке Центрального и Северо-Западного административного округа.

Самая дешевая квартира из списка стоит 4,84 миллиона рублей — это студия площадью 19,2 квадратного метра в ЖК «Южное Бунино». Сдача проекта в эксплуатацию назначена на середину 2022 года. Самый дорогой лот — 19-метровый в ЖК «Клубный дом на Покровке» — предлагается за 11,21 миллиона рублей.

Ранее экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Он назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.