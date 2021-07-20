Новым станциям метро в Москве дали названия

Станциям новой линии московского метрополитена дали названия. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.

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Ветка метро, которую возводят от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Крымская» до города Троицк (входит в состав Москвы с 1 июля 2012 года), получила наименование «Троицкая». На пути следования поездов общей протяженностью в 40 километров будут размещены 17 станций. Плановый объем перевозок по новой линии оценили в 100 тысяч пассажиров ежедневно.

Девяти станциям уже утвердили названия: «Крымская» (пересадочная и одноименная станция МЦК на пересечении улицы Свержевского и Севастопольского проспекта), «Академическая» (вдоль улицы Дмитрия Ульянова, пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии), «Вавиловская» (вдоль Ленинского проспекта), «Тютчевская» (у внешней стороны 42-го километра МКАД), «Бачуринская» (на территории административно-делового центра «Коммунарка»).

Наименование «Коммунарка» получит также пересадочная станция, с которой можно перейти на Сокольническую линию. «Сосенками» назвали станцию вдоль Калужского шоссе в поселении Сосенском, «Ракитками» — вдоль Калужского шоссе в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Ракитки», «Десной» — в районе пересечения Нововатутинского проспекта и 3-й Нововатутинской улицы поселения Десеновское. Тем же постановлением Собянин присвоил название «Яхромская» строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

В мае мэр Москвы сообщал о программе модернизации метрополитена с учетом новых пересадочных пунктов. С целью разгрузить дороги в столице строят и Большую кольцевую линию (БКЛ), которая частично уже введена в эксплуатацию.