Новым станциям метро в Москве дали названия

Станциям новой линии московского метрополитена дали названия. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.
Ветка метро, которую возводят от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Крымская» до города Троицк (входит в состав Москвы с 1 июля 2012 года), получила наименование «Троицкая». На пути следования поездов общей протяженностью в 40 километров будут размещены 17 станций. Плановый объем перевозок по новой линии оценили в 100 тысяч пассажиров ежедневно.
Девяти станциям уже утвердили названия: «Крымская» (пересадочная и одноименная станция МЦК на пересечении улицы Свержевского и Севастопольского проспекта), «Академическая» (вдоль улицы Дмитрия Ульянова, пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии), «Вавиловская» (вдоль Ленинского проспекта), «Тютчевская» (у внешней стороны 42-го километра МКАД), «Бачуринская» (на территории административно-делового центра «Коммунарка»).
Наименование «Коммунарка» получит также пересадочная станция, с которой можно перейти на Сокольническую линию. «Сосенками» назвали станцию вдоль Калужского шоссе в поселении Сосенском, «Ракитками» — вдоль Калужского шоссе в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Ракитки», «Десной» — в районе пересечения Нововатутинского проспекта и 3-й Нововатутинской улицы поселения Десеновское. Тем же постановлением Собянин присвоил название «Яхромская» строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро.
В мае мэр Москвы сообщал о программе модернизации метрополитена с учетом новых пересадочных пунктов. С целью разгрузить дороги в столице строят и Большую кольцевую линию (БКЛ), которая частично уже введена в эксплуатацию.