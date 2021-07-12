Собянин назвал места для новых парков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал районы, в которых в 2021 году появятся новые парки или пройдет благоустройство общественных мест в пользу пешеходов. План преобразования улиц столицы опубликовали на портале mos.ru.

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Парковые зоны приведут в порядок в Нижегородском, Рязанском районах, в Новокосино, Новогиреево, Текстильщиках и в Некрасовке. В Новокосино для отдыха москвичей благоустроят площадь рядом с Салтыковским лесопарком, на которой нет нормальных дорожек и освещения. По проекту, на территории организуют уютный парк для детей, спортивные локации с велодорожками. Пруд на участке почистят, а вокруг него высадят молодые деревья и кустарники, в том числе рябину и лещину.

Комфортную пешеходную зону от одноименной железнодорожной платформы до ближайшей станции метро обустроят в Новогиреево. Люди там часто ходят прямо по путям из-за узких тротуаров. Новые дорожки и трамвайные пути разделят полосой из деревьев и кустарников.

В Рязанском районе в этом году реализуют сразу три проекта благоустройства. Рядом с железнодорожной станцией Плющево обновят одноименный парк, пешеходные маршруты в сторону Рязанского проспекта и от 1-й Новокузьминской улицы до сквера имени Федора Полетаева.

Проживающих в Нижегородском районе ждет ремонт в парке на Перовском шоссе и в общественном пространстве с памятником «Погибшим воинам 1941-1945». В Текстильщиках появится досуговая зона для поклонников уличного баскетбола в сквере на 1-м Саратовском проезде, а в Некрасовке обновят парк «Некрасовский бульвар» — установят там новые светильники и арт-объекты, высадят деревья.

В начале июля заммэра Милана Пьерфранческо Маран похвалил московских чиновников за стремление делать столицу России комфортнее. Основным критерием развития мегаполиса итальянский эксперт в области градостроительства назвал удобную инфраструктуру рядом с жилыми комплексами, приоритет пешеходов на улицах и благоустройство парков.