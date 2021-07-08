Заммэра Милана похвалил Москву

Заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран назвал Москву комфортным городом для жизни. Итальянский чиновник похвалил столицу России за улучшение парков, инфраструктуры рядом с жилыми комплексами, изменения на дорогах. Интервью опубликовано на портале mos.ru.

Пьерфранческо Маран отметил, что за последние годы Москва заняла почетное место среди мегаполисов по качеству жизни населения благодаря программам благоустройства и привлечения молодых специалистов. Чиновник особенно заострил внимание на том, что столице нужно и дальше осознанно подходить к высотной застройке, основываться на идее развития города. «Волшебство» Москвы в том, что она обрастает новыми домами, сохраняя старые здания и места для скверов и зеленых зон, подметил эксперт.

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«Город вкладывается в новую концепцию, которая состоит в том, чтобы приблизить качественную инфраструктуру к дому и обеспечить доступ к ней для всего населения, а не только богатым людям. Я бывал в Москве каждый год, начиная с 2013-го, и удивлен тем, как изменились некоторые общественные места, например, парк Горького. В центре города расширили пространство для пешеходов, что влечет за собой развитие торговли, ресторанов и хорошо влияет на экономику», — высказался заммэра Милана.

Урбанист затронул и проблему пробок в Москве, сравнив решения итальянских и российских властей по регулированию дорожного трафика. Маран уверен, что развитие системы общественного транспорта должно происходить одновременно с другими мерами по сокращению количества машин на дорогах.

«Милан, как и Москва, состоит из транспортных колец. Десять лет назад мы ввели налоговый сбор на въезд за второе кольцо города, во внутреннюю часть города, и таким образом снизили трафик на 30 процентов», — резюмировал чиновник.

В рамках международного урбанфорума, который проходил в Москве с 1 по 4 июля, были озвучены и другие достижения столицы. С 2010 года город увеличил количество подсветки примерно в четыре раза, а за последние 30 лет добился сокращения выбросов парниковых газов на 25 процентов.