В Москве подскочили цены на жилье

Стоимость квартир в новостройках Москвы и Московской области в июле 2021 года увеличилась более чем на четверть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в исследовании «ИНКОМ-Недвижимости» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Больше всего подскочили цены на квартиры в новых домах, расположенных в границах старой Москвы, — на 28,2 процента. В Новой Москве цены на жилье выросли на 25 процентов, в Подмосковье — сразу на 35,2 процента. Квадратные метры стали дороже на 32,2, 36 и 35,8 процента соответственно.

Цены на однокомнатные квартиры в Москве выросли на 32 процента, до 11,2 миллиона рублей, на двухкомнатные — на 31,6 процента, до 18,04 миллиона рублей, на трехкомнатные — на 27,6 процента, до 25 миллионов рублей.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

Стоимость новых однушек в Новой Москве увеличилась на 22 процента, до 7,2 миллиона рублей, двушек — на 25,7 процента, 10,2 миллиона рублей, трешек — на 24,3 процента, до 12,6 миллиона рублей.

В Подмосковье однокомнатные квартиры в новостройках подорожали на 35,6 процента, до 5,2 миллиона рублей, двухкомнатные — на 28,3 процента, до 7,3 миллиона рублей, трехкомнатные — на 26,5 процента, до 9,2 миллиона рублей.

Причиной роста цен стала программа льготной ипотеки под 6,5 процента, объяснил замдиректора по продажам Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков. Несмотря на то, что в столичном регионе максимальная сумма кредита по льготной ипотеке снижена с 12 до трех миллионов рублей, покупатели ведут себя активно, жилье дорожает.

Правительство запустило программу льготной ипотеки в мае 2020 года с целью поддержать строительную отрасль. Взять кредит на покупку жилья можно было по ставке в 6,5 процента. Максимальная сумма займа для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей.

В конце июня 2021 года президент России Владимир Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года. По новым правилам, ставка выросла до 7 процентов, а максимальная сумма кредита снизилась до трех миллионов рублей.