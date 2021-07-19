В России подорожали дачи

В июле 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го дачи в российских регионах в среднем подорожали на 12,1 процента. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Аналитики изучили данные в 81 регионе. В среднем по стране за участок с небольшим домом придется отдать 1,9 миллиона рублей. За такую цену можно приобрести объекты в Чеченской Республике и Республике Дагестан, а также в Мурманской и Свердловской областях.

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По данным экспертов, за год дачи стали дороже в 77 регионах. Наибольшее увеличение зафиксировали в Калужской (23,6 процента) и Калининградской (22,7 процента) областях, Крыму (21,8 процента), в Республиках Башкортостан (21,6 процента) и Ингушетия (20,8 процента), а также в Севастополе (20,2 процента).

Несмотря на общую динамику, в некоторых регионах цены на загородную недвижимость уменьшились. В Чувашской Республике дачи стали стоить дешевле на 5,2 процента, в Оренбургской области — на 2,7 процента, а в Курганской — на 2,2 процента.

Самые дорогие лоты аналитики нашли в Москве, где средняя стоимость дачи достигла более 7,7 миллиона рублей, а также в Подмосковье (5,4 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (4,2 миллиона рублей), Севастополе (более 4 миллионов рублей) и Крыму (3,9 миллиона рублей).

Ранее банк «Открытие» провел опрос, в рамках которого определил, что каждый пятый россиянин не владеет загородным домом или дачей, однако планирует приобрести подобные объекты. Среди плюсов загородной недвижимости респонденты назвали свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты.