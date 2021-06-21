Россияне поделились способами заработать на дачах

Россияне начали зарабатывать на дачах — они организуют на своих участках разного рода бизнесы. О том, как можно с выгодой провести лето за городом и обогатиться, они рассказали в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

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Так, один из российских журналистов организовал на своей даче компактную рыбную ферму. У него на участке размещен бассейн, в котором обитают рыбы — всего около 180 килограммов. Ферма оборудована современной системой замкнутого водооборота, вода фильтруется и регенерируется. При этом контролировать состояние рыб мужчина может удаленно, даже из своей московской квартиры. Ферма автоматизирована. Ее создание обошлось в 100 тысяч рублей.

Другой дачник разводит стерлядь, осетров и белугу в небольшом пруду. Первых осетров он завел четыре года назад — еще через четыре можно будет собирать первый урожай черной икры. Расходы на организацию хозяйства не превысили 350 тысяч рублей, сообщил мужчина.

Тем временем одна из подмосковных дачниц держит на своем участке улиток. Во французском ресторане порция из шести улиток обойдется в 800 рублей. Житель Воронежа в свою очередь производит виски в дачном подвале. Он использует исключительно качественное сырье и дорогостоящий самогонный аппарат.

Ранее в мае россиянам предрекли массовое переселение в частные дома. Глава Почта Банка Дмитрий Руденко отметил, что спрос на индивидуальное жилье растет из-за COVID-19: многие граждане получили возможность переехать за город после перехода на удаленную работу.

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