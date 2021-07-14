Дачникам захотели разрешить разводить костры на участках

В МЧС России захотели разрешить владельцам дач сжигать мусор и разводить костры на участках. Проект постановления правительства размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Ведомство разработало законодательный акт, по которому в правила противопожарного режима задумали внести изменения. В одном из пунктов было указано, что разводить огонь запрещается на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. «Слова "разводить костры" исключить», — отмечено в тексте проекта.

МЧС также предложило отменить запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов. Ранее их предлагали уничтожать в специальных местах. Документ также предполагает убрать запрет на разведение костров и приготовление пищи на открытом огне.

Существующие требования к разведению открытого огня на садовых участках вступили в силу 1 января 2021 года. Они предполагали, что для сжигания на дачах сухой травы и листьев необходимо выкопать яму или использовать металлическую емкость. Разводить костры можно было в пяти и более метрах от зданий.