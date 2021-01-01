Новые требования к разведению костров на дачах вступили в силу

Новые требования к разведению костров на садовых участках вступили в силу в пятницу, 1 января. Соответствующее поставление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что разводить костры на придомовой территории разрешается в пяти и более метрах от зданий, сооружений и иных построек. Это требование касается и разведения огня для приготовления шашлыка.

При сжигании на дачах сухой травы или листьев необходимо учитывать требования к организации места для разведения огня. Это должна быть яма до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров или металлическая емкость объемом не более одного кубометра, которую можно целиком накрыть крышкой. Дырявые бочки использовать для этих целей нельзя.

Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра, а под рукой должны находиться средства для тушения пожара. После угасания костра место его разведения нужно засыпать землей или залить водой.

За нарушение этих правил может грозить штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тысяч рублей.