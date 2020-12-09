Россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры на участках

С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры в населенных пунктах. Данная мера входит в перечень новых правил противопожарного режима. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет будет действовать как на участках, так и на землях общего пользования. С нового года разрешается разводить огонь, например для приготовления шашлыков, только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Также нельзя сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия.

Нынешние правила запрещали использование открытого огня только на землях общего пользования в населенных пунктах. Теперь ограничение коснулось и участков россиян. За нарушение требований предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара — до пяти тысяч рублей.

Также с 2021 года нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, которые прилегают к жилым и садовым домам, объектам недвижимости, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. До этого норма не была прописана в законодательстве.

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