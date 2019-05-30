В России увеличили штрафы за разжигание костров в лесу

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за разведение костров в лесу во время объявления режима ЧС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время ЧС будет наказываться штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей (в обычное время — от 1,5 до 3 тысяч рублей). Должностные лица могут получить штраф от 20 до 40 тысяч рублей при ЧС и от 10 до 20 тысяч — вне режима ЧС. Юридические лица будут наказываться штрафом от 300 до 500 тысяч рублей во время ЧС, а в обычное время — от 50 до 200 тысяч рублей.

Ужесточение наказания мотивировано тем, что «основная причина возникновения лесных пожаров 2015-2017 годов — нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах», говорится в пояснительной записке. До этого за нарушение пожарной безопасности при ЧС штрафовали так же, как за аналогичное нарушение в обычное время.

В начале мая по всей России горело более 40 тысяч гектаров леса, в регионах действовали 46 лесных пожаров. В шести регионах был введен режим ЧС, особый противопожарный режим — в 50 субъектах. По данным на 13 мая, самая тяжелая ситуация наблюдалась в Забайкалье — там два крупных пожара распространились на 18 тысяч гектаров лесного фонда.

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