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Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра во время отпуска

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Фото: страница Алексея Цыденова в Instagram @tsydenov_aleksey

Глава республики Алексей Цыденов был оштрафован за разведение костра вне специально отведенном и оборудованном для этого месте. Как рассказал политик на своей странице в Instagram, инцидент произошел во время короткого отпуска между майскими праздниками.

«МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» — написал он, добавив, что с потеплением повышается угроза пожаров. Политик призвал подписчиков быть аккуратными и беречь себя и окружающих.

Цыденов также разместил фотографии костра и постановления о назначении ему административного наказания. Судя по квитанции, глава республики уже оплатил штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в прошлом году площадь лесных пожаров на территории Бурятии снизилась более чем в два раза по сравнению с 2019-м. В 2020-м в регионе зарегистрировали 526 пожаров на общей площади около 90 тысячи гектаров. С начала пожароопасного сезона в 2021 году зарегистрировано 78 лесных пожаров.

Как отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства, в Бурятии с начала года выявлено более 1200 нарушений правил пожарной безопасности. За это время было рассмотрено 671 административное дело, а общая сумма выписанных штрафов превысила 2,1 млн рублей.

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