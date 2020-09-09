В Бурятии объявили о снижении площади лесных пожаров

Площадь лесных пожаров на территории Республики Бурятия снизилась в 2020 году более чем в два раза по сравнению с 2019-м. Об этом в Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили ТАСС.

Отмечается, что в прошлом году в регионе было зарегистрировано 590 лесных пожаров на площади 226 тысяч гектаров. В 2020-м на территории республики зарегистрировали 526 пожаров на общей площади около 90 тысячи гектаров.

Регион получил более 120 миллионов рублей на приобретение лесопожарного оборудования и техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».