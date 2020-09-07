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Путин поручил решить вопрос захоронения отходов в Калужской области

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Калужской области Владиславу Шапше решить вопрос с захоронением в регионе твердых бытовых отходов. Об этом сообщает ТАСС.

«Из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок. На это совершенно точно нужно обратить особое внимание», — заявил глава государства. Путин подчеркнул, что в стране действует соответствующая программа.

Шапша отметил, что власти региона «заинтересованы в том, чтобы мусор прежде всего разделялся на уровне его сбора гражданами». Путин на это ответил, что раздельный сбор — только один из сегментов, которые помогут решить проблему в целом.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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