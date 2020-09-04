В Хабаровский край завезли новую технику для борьбы с лесными пожарами

Управление лесами Хабаровского края получило десять новых вездеходов повышенной проходимости для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает портал AmurMedia.

Новая техника закуплена в рамках реализации национального проекта «Экология». Вездеходы будут использоваться для доставки пожарных и их оборудования к местам тушения огня.

«Часто возгорания расположены в труднодоступных местах, куда можно добраться только на таких машинах. Внутри вездеходов есть отопители, поэтому их можно задействовать и зимой по глубокому снегу для перевозки грузов и подготовки к новому пожароопасному сезону», — объяснили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее край получил 28 УАЗов для патрулирования лесов, а также пять колесных тракторов и два бульдозера. До конца 2020 года правительство собирается приобрести еще пять автобусов, три полуприцепа и два гусеничных транспорта.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».