Более десяти тысяч жителей села на Кубани обеспечили водоснабжением

Более десяти тысяч жителей сельской местности Успенского района Кубани обеспечили водоснабжением. Об этом объявили власти Краснодарского края, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Водоснабжение было проведено в рамках реализации национального проекта «Экология». Власти достроили в районе водопровод, в селе Коноково был построен водозабор.

«Последовательно обновляется система водоснабжения. Мы постепенно решаем проблемы, которые копились десятилетиями», — заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».