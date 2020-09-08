Башкирия повысила тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами

В Башкирии тарифы для жителей индивидуальных домов на обращение с твердыми коммунальными отходами выросли более чем в два раза, с 35 рублей до 96 рублей на человека. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что повышение тарифов позволит строить в регионе мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы. Это позволит республике достичь показателей нацпроекта «Экология» к 2024 году.

Власти также прорабатывают вариант оплаты за услуги по обращению с ТКО для сельчан за фактические объемы вывоза мусора, так как вывоз в селах осуществляется «один раз в месяц». Правительство республики признало, что тариф был экономически необоснован.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».