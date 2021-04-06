Россиянам рассказали о правилах разведения костров на даче

Разводить огонь на дачных участках теперь можно только при соблюдении определенных условий. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Он указал, что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. При этом такая яма должна располагаться на отдалении минимум 50 метров от ближайшей постройке. Также не допускается разведение огня ближе чем в 100 метрах от любого, даже отдельно стоящего хвойного дерева и 30 — от лиственного.

Костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. В этом случае также необходимо соблюдать расстояние в пять метров до ближайшей постройки.

Несоблюдение правил грозит денежным штрафом. Если же огонь привел к пожару, в котором был нанесен вред имуществу или окружающей среде, может быть возбуждено еще и уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, предупредил Баранов.