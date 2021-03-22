Названа минимальная стоимость дачи в Подмосковье

Специалисты агентства недвижимости «Миэль» провели исследование, в рамках которого назвали минимальную стоимость летней дачи в Московской области. Согласно подсчетам, за объект придется отдать 330 тысяч рублей. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, недорогие дачи находятся в 100-140 километрах от столицы. Так, объект площадью 24 квадратных метра за 330 тысяч рублей расположен в восточной части Подмосковья в городе Егорьевск. За дачный дом площадью 35 квадратных метров в западной части области в 90 километрах от МКАД владельцы просят 390 тысяч рублей.

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Более 400 тысяч рублей стоят дачи в юго-восточной, северной и северо-западной частях. В селе Горы (юго-восточное направление) за участок с домом площадью 30 квадратных метров хотят получить 450 тысяч рублей. Такую же сумму планируют выручить от сделки в товариществе «Северный» (северное направление). За недвижимость в товариществе «Надежда» (северо-западное направление) придется отдать 490 тысяч рублей.

Низкие цены на летние дачи в агентстве объяснили несколькими причинами, в числе которых отсутствие центральной канализации, находящаяся в отдалении инфраструктура и отопление на твердом топливе. В «Миэль» также рассказали, кого привлекает подобная недвижимость.

«Летними дачами интересуются люди, которых устраивает преимущественно городская жизнь. Они не планируют постоянно жить за городом и ездить на работу каждый день, поэтому выбирают дома для сезонного проживания. Там покупатели собираются проводить лето или выходные, поэтому не готовы вкладывать крупные суммы в такой вид дома. Обычно такие клиенты готовы потратить на покупку дачи до шести миллионов рублей», — пояснила руководитель одного из отделов компании Татьяна Ананьева.

Ранее в марте эксперты в сфере недвижимости назвали направления Подмосковья с самыми дешевыми дачами. В список вошли Новорязанское, Симферопольское и Егорьевское, где минимальная стоимость покупки без дополнительных вложений достигла 500 тысяч рублей. Наиболее доступные объекты располагались на значительном расстоянии от столицы — более 100 километров от МКАД.

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