Назван средний бюджет покупки дачи в Подмосковье

В марте 2021 года треть россиян (36 процентов), которые планируют приобрести загородную недвижимость в Подмосковье, готовы потратить на нее до трех миллионов рублей. Причем из тех, кто намерен купить дачу, 20 процентов ограничены бюджетом в один миллион рублей. Для таунхаусов и домов данная сумма колеблется в пределе одного-трех миллионов рублей. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Еще 28 процентов потенциальных покупателей закладывают в бюджет на покупку «загородки» четыре-пять миллионов рублей, 24 процента — от 6 до 10 миллионов рублей. Больше данной суммы, по подсчетам экспертов, готовы тратить всего 12 процентов клиентов, причем на бюджеты от 20 миллионов рублей приходится всего два процента спроса.

В качестве желанных локаций для покупки загородной недвижимости специалисты назвали организованные коттеджные поселки (37 процентов), а также дома и участки в деревне или поселении городского типа (31 процент). Примерно четверть (24 процента) выбирает садовые товарищества, а в черте города хотят приобрести жилье восемь процентов потенциальных клиентов. В среднем 44 процента россиян ищут объект для постоянного проживания, а 45 процентов — для летнего времяпровождения и выходных.

Большая часть потенциального спроса на загородном рынке Подмосковья сосредоточена на покупке уже готовых объектов (58 процентов), а не земельных участков (42 процента). Из тех, кто выбирает объекты «под ключ», 49 процентов ищут коттедж, дом со всеми коммуникациями, 37 процентов выбирают дачу. Оставшиеся 14 процентов планируют приобрести таунхаус.

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