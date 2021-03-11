Названы направления Подмосковья с самыми дешевыми дачами

Новорязанское, Симферопольское и Егорьевское направления Подмосковья оказались самыми подходящими для приобретения дешевых дач. Минимальная стоимость покупки без дополнительных вложений составила здесь 500 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

На данных направлениях в марте 2021 года было представлено больше всего дач и загородных домов в ценовом диапазоне до 10 миллионов рублей — 2,06 тысячи, 1,87 тысяч и 1,22 тысячи объектов соответственно. За год предложение сократилось здесь на 26 процентов.

Наиболее доступные лоты находятся на значительном расстоянии от Москвы — более 100 километров от МКАД. Средний бюджет предложения здесь равняется в среднем 2,87 миллиона рублей. В зоне от 80 до 100 километров он равняется 3,18 миллиона рублей, в зоне от 40 до 80 километров — 3,89 миллиона рублей. Также эксперты назвали и самые дорогие локации: дачи на расстоянии до 20 километров (6,18 миллиона рублей) и от 20 до 40 километров от столицы (5,41 миллиона рублей).

В среднем по итогам 2020 года ценник на рынке загородной недвижимости России составил 1,6 миллиона рублей. Покупка дома обходилась примерно в 1,8 миллиона рублей, дачи — 530 тысяч рублей, коттеджа — 6 миллионов рублей, таунхауса — 4,8 миллиона рублей.

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