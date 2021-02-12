Названа средняя стоимость дачи в России

По итогам 2020 года средний ценник на рынке загородной недвижимости в России составил 1,6 миллиона рублей. Об этом говорится в материале сервиса объявлений «Авито», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

На покупку домов пришлось 69 процентов спроса, дач — 22 процента, коттеджей — 7 процентов, таунхаусов — два процента. Заметнее всего вырос интерес к дачам — плюс 70 процентов по сравнению с 2019 годом. Спрос на «загородку» в целом увеличился на 49 процентов, при этом цены прибавили только три процента.

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В качестве причин подобной динамики специалисты называют карантин, нестабильную эпидемиологическую обстановку и последовавший за этими событиями тренд на деурбанизацию. Также эксперты упоминают дачную амнистию и программу «Сельская ипотека».

Если говорить о ценнике в отдельных сегментах, то средний чек на покупку дома составил 1,8 миллиона рублей, дачи — 530 тысяч рублей, коттеджа — 6 миллионов рублей, таунхауса — 4,8 миллиона рублей. Самый дорогой объект экспонируется в Подмосковье — за трехэтажный особняк в четыре тысячи «квадратов» просят 2,7 миллиарда рублей. Наиболее бюджетные варианты можно найти в Кировской и Томской областях — здесь продаются дачи площадью 20 и 40 квадратных метров всего за 10 тысяч рублей каждая.

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