Около Москвы нашли две сотни ультрадорогих особняков

В январе 2021-го в Подмосковье выставлено на продажу почти две сотни особняков по цене больше миллиарда рублей каждый, свидетельствуют материалы агентства Skolkovo Realty, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, основная часть ультрадорогого предложения — 127 объектов — сосредоточена на Белорусском направлении, 41 объект экспонируется на Новорижском шоссе. На Курском и Ленинградском направлениях можно найти по два таких особняка.

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Самым дорогим имением на Рублево-Успенском шоссе признан лот стоимостью 5,7 миллиарда рублей. Площадь объекта — 13 тысяч квадратных метров, площадь придомового участка составляет 251 сотку. На Новой Риге ценовой максимум — 2,7 миллиарда рублей, столько просят за дом общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, построенный на 90 сотках.

За 2020 год количество запросов на приобретение загородных особняков в Подмосковье выросло на 42 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го, подсчитали специалисты. Интерес к премиальным объектам на Новорижском шоссе увеличился за год на 46 процентов, к объектам на Рублево-Успенском шоссе — на 15 процентов.

Летом 2020-го стало известно, что богатые москвичи нашли альтернативу загородным домам — они начали скупать пентхаусы в пределах города. Квартиры на последних этажах в локациях с хорошей экологией, парками, с видами на воду заменили им дачи.

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