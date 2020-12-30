Раскрыты масштабы роста цен на загородные дома в России

В 2020 году индивидуальные дома в России подорожали в 38 регионах из 85, говорится в исследовании, подготовленном порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Средняя стоимость домовладения по стране составила 4,5 миллиона рублей, увеличившись за год на 2,4 процента.

Согласно раскрытым данным, больше всего частные дома выросли в цене в республике Тыва (на 55 процентов), Ямало-Ненецком округе (на 48 процентов), Магаданской области (36 процентов), Камчатском крае (35 процентов), Сахалинской области (33 процента), республике Ингушетия (29,5 процента), Мурманской области (25 процентов), Калмыкии (21 процент), Забайкальском крае (19 процентов) и Еврейской автономной области (18 процентов).

В Московском регионе загородное жилье подорожало почти на 9 процентов, в Подмосковье — на 11 процентов, в Санкт-Петербурге — на 8 процентов. Ленинградская область показала более масштабный рост — на 16 процентов.

«Перелом тренда налицо. По всей видимости, в следующем году спрос на индивидуальные дома сохранится на высоком уровне, — отмечают аналитики. — Если правительству удастся выделить значительные объемы средств на сельскую ипотеку и запустить программу ипотеки с господдержкой на индивидуально-жилищное строительство, это дополнительно поддержит загородный рынок, и цены на нем продолжат расти».

Летом 2020-го стало известно, что богатые москвичи нашли альтернативу загородным домам — они начали скупать пентхаусы в пределах города. Квартиры на последних этажах в локациях с хорошей экологией, парками, с видами на воду заменили им дачи.

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