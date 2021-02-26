Названа средняя стоимость земельного участка в России

По итогам 2020 года средняя стоимость земельного участка под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в России составила 39,3 тысячи рублей за сотку. В садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) сотка стоила в районе 28,8 тысячи рублей. Об этом говорится в материале сайта объявлений «Авито», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Самые дорогостоящие участки под ИЖС можно найти в южных регионах России: в Крыму (150 тысяч рублей за сотку), Ростовской области (128 тысяч рублей) и Краснодарском крае (чуть больше 100 тысяч рублей). Лидерами по стоимости земли в СНТ и ДНП также те же Краснодарский край (75 тысяч рублей), Ростовская область (63 тысячи рублей), Крым (58 тысяч рублей), а также Ленинградская и Московская области (50 тысяч рублей).

В прошлом году спрос на покупку земли в России увеличился на 37 процентов. В качестве причин такой динамики специалисты назвали режим самоизоляции, попытки сохранить сбережения в связи с колебаниями курсов валют и программу льготной ипотеки.

Если говорить о покупке загородной недвижимости в России, то по итогам 2020 года средний ценник на рынке составил 1,6 миллиона рублей. Приобретение дома обходилось примерно в 1,8 миллиона рублей, дачи — 530 тысяч рублей, коттеджа — 6 миллионов рублей, таунхауса — 4,8 миллиона рублей

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