Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»

Юристы разъяснили особенности патентного налогообложения для сельхозпроизводителей, прозванного «налогом на грядки». Об этом сообщает «Прайм».

Основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко объяснил, что приобретение патента возможно для индивидуальных предпринимателей, чей доход за прошлый год не превысил 60 миллионов рублей, а в штате у них работает не более 15 наемных работников.

Тем же, кто ведет хозяйство для своих нужд или реализует излишки продукции приусадебного сада, покупать патент не нужно. Также это не касается владельцев дач, указал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Тем не менее, каждый владелец зарегистрированного в Росреестре земельного участка обязан выплачивать земельный налог, который рассчитывают исходя от кадастровой стоимости и имеющихся вычетов и льгот.