В России предложили авансом брать налог с трудовых мигрантов

МВД России предложило ввести авансовый налог для иностранцев, приезжающих в Россию на заработки. Об этом сообщает РИА Новости.

В концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции указано, что иностранные граждане должны будут получать электронный патент и смогут работать, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. При этом нанимать иностранцев можно будет при условии включения работодателя в соответствующий реестр через портал Госуслуг.

Уточняется, что законопроект может быть окончательно оформлен в 2021 году.

В начале августа заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил усложнить процедуру предоставления права на работу мигрантам. По словам Медведева, с новыми правилами мигрант сможет въехать в Россию только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства. Бывший премьер-министр отмечал, что на фоне пандемии коронавируса почти половина мигрантов (40 процентов) лишились работы. По его оценке, это может потенциально способствовать росту криминала в стране.

Более половины россиян (почти 60 процентов) поддержали идею Медведева усложнить жизнь трудовым мигрантам. Только 15 процентов респондентов отнеслись к такой инициативе негативно. Среди тех, кто поддерживает идею Медведева, большинство в возрасте от 45 лет и старше (68 процентов) и чаще всего — мужчины.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты за 2019 год в качестве налогов перечислили в бюджет Москвы 18,3 миллиарда рублей. Город заработал на 5,2 процента больше, чем в 2018 году. В основном трудовой патент в столице в 2019 году получали граждане Узбекистана и Таджикистана (50 и 38 процентов соответственно). Шесть процентов патентов досталось гражданам Украины и по три процента — Азербайджана и Молдавии. В общей сложности было выдано 463,7 тысячи трудовых патентов.