Работу мигрантам в России захотели усложнить

В России захотели усложнить процедуру предоставления права на работу мигрантам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

По его словам, обсуждается новый порядок, согласно которому мигрант сможет въехать в Россию только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства. Медведев отметил, что на фоне пандемии коронавируса почти половина мигрантов (40 процентов) лишились работы. По его оценке, это может потенциально способствовать росту криминала в России.

Ранее сообщалось, что почти треть москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и работать вместо них дворниками или строителями. Половина жителей столицы уверены, что для поддержания экономики приток иностранных работников в страну не нужен.

Между тем, президент России Владимир Путин в начале июля заявлял, что страдающую от последствий пандемии коронавируса российскую экономику можно восстановить с помощью притока гастарбайтеров. Глава государства пояснил, что вскоре в стране будет не хватать рабочих рук.