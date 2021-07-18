Россияне назвали главные недостатки своего жилья

Росстат выяснил, чем россияне больше всего недовольны в своем жилье

Росстат выяснил, чем россияне больше всего недовольны в своем жилье. Чаще всего граждане предъявляли претензии к плохой освещенности подходов к дому или подъездов (13,1 процента домохозяйств). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные из комплексного наблюдения условий жизни населения за 2020 год.

Исследование Росстата было проведено в октябре-ноябре прошлого года во всех регионах России. В опросе приняли участие 60 тысяч домохозяйств.

На втором месте антирейтинга — шум, грязный воздух, пыль и сажа с улицы, этим недовольны 11,4 процента опрошенных. Еще 11,3 процента домохозяйств пожаловались на шум от соседей.

Также жители страны жаловались на недостаток тепла (7,2 процента), сырость или промерзание стен и полов (6,2 процента), недостаток солнечного света (6 процентов), насекомых или грызунов (5,1 процента), нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде (4,4 процента).

Жилищными условиями в целом довольны 73,9 процента домохозяйств. При этом 25,8 процента респондентов заявили о необходимости их улучшить.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года Минстрой зафиксировал на территории России снижение спроса на жилье. Заместитель министра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что граждане по-прежнему могут приобрести жилье по льготным программам. Он добавил, что на рынке недвижимости нужно стабилизировать цены, для чего необходимо достичь баланса между спросом и предложением.