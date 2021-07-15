В Москве возродят забытый вид транспорта

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о возрождении регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. На первом этапе заработают два постоянных маршрута электротрамваев, сообщает портал mos.ru.

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Запуск забытого в столице на 16 лет регулярного сообщения по воде запланирован на 2022 год. Для жителей будут доступны маршруты от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» и от бывшей промзоны «ЗИЛ» до района Печатники, сообщает пресс-служба мэрии. Маршруты построили на основе исследования правительства Москвы совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». На линии выпустят два десятка речных трамваев. Далее направления и количество судов скорректируют с учетом реальных запросов пассажиров.

Речные трамваи будут работать на электродвигателях, что позволит развивать городскую инфраструктуру столицы без вреда акватории и экологии в целом. Каждое судно будет длиной в 22 метра и на 42 места, в том числе для маломобильных граждан. На борту организуют бесплатный Wi-Fi. Для пассажиров также оборудуют удобные столики, парковки для самокатов и велосипедов. Оплачивать проезд можно будет любым удобным способом, в том числе картой «Тройка».

«Трамвайчики начали ходить по Москве-реке около 100 лет назад и проработали в качестве пассажирского транспорта до 2006 года, сейчас остались только туристические. Жители столицы неоднократно обращались в мэрию с просьбой восстановить регулярное сообщение. Очень важный момент: речные трамваи должны ходить не только летом, но и зимой. Соответственно их конструкция будет учитывать возможность перемещения по мелкому льду. В перспективе суда улучшит транспортное обслуживание около 1,5 миллиона человек, проживающих в 18 районах Москвы», — отметил Собянин.

В 2020 году после реставрации в Москве открыли Северный речной вокзал, еще продолжаются ремонтные работы на Южном вокзале. В мае Собянин рассказал о том, что запуск регулярного сообщения по Москве-реке достаточно сложная задача, но для интеграции электротрамвайчиков в транспортную систему столицы созданы все условия.