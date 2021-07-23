Ставки аренды жилья в Москве вернулись на допандемийный уровень

Ставки на рынке аренды жилья Москвы вернулись к допандемийному уровню, говорится в сообщении института развития «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна.

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По данным аналитиков, за период с июня 2020-го по июнь 2021-го стоимость предложения однокомнатных квартир на рынке аренды увеличилась на 10 процентов — с 35,5 тысячи до 39,1 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — на 12 процентов (с 50,1 тысячи до 56,2 тысячи рублей). Для сравнения: в конце 2019-го ставки составляли 39,1 тысячи и 56 тысяч рублей соответственно.

Наибольший рост стоимости аренды квартир отмечается в современных домах, построенных после 2000 года, выяснили эксперты. Там «однушки» подорожали за год на 10 процентов, «двушки» — на 14 процентов, до 46,8 тысячи и 77,7 тысячи рублей в месяц в среднем. Ставки аренды квартир в домах типовой застройки выросли на 6-7 процентов.

«Рост ставок на московском рынке арендного жилья связан как с сезонными, так и с макроэкономическими факторами, а также изменениями структуры предложения, — поясняют аналитики. — Традиционно летом возрастает трудовая миграция населения из регионов, повышается спрос на аренду жилья среди студентов (...). Кроме того, трудовой рынок, а за ним и рынок арендного жилья адаптировались к условиям коронавирусной эпидемии. В этой связи арендодатели повышают ставки, компенсируя инфляцию и последствия прошлогоднего локдауна».

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.