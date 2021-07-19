Российскому певцу пришлось сдать квартиру в Москве из-за пандемии коронавируса

Певцу и актеру Сергею Пенкину пришлось сдавать в аренду квартиру, чтобы поправить финансовое положение в период пандемии коронавируса. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, состоявшейся в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске, сообщает «Комсомольская правда».

«У меня есть вторая квартира в хорошем районе, которую во время пандемии я просто сдавал, получая неплохие деньги, — пояснил Пенкин. — Жил скромно. Но ничего: в своем загородном доме я писал песни, ходил в лес, встречал гостей. Страха не было, только оптимистичный настрой».

Певец предположил, что его коллеги, жаловавшиеся на проблемы с деньгами из-за отмены концертов, на самом деле не сильно пострадали. «Когда у человека реальные проблемы, он не будет о них говорить во всеуслышание», — отметил артист.

В феврале 2021-го народный артист России Владимир Винокур заявил, что находящиеся на государственной службе артисты должны получать финансовую помощь.

В мае 2020-го продюсер Иосиф Пригожин рассказывал, что из-за пандемии и отмены концертов артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Продюсер отметил, что государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.