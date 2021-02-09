Винокур попросил у государства денег для артистов

Народный артист России Владимир Винокур заявил, что находящиеся на государственной службе артисты должны получать финансовую помощь. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотацию. Также поддержать стоит государственные театры и ансамбли, добавил он. «Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — отметил он.

Винокур не уточнил, какую сумму, по его мнению, должны получать артисты. Он также подчеркнул, что ожидает улучшения финансовой ситуации в отрасли после завершения пандемии COVID-19.

В мае 2020 года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за пандемии и отмены концертов артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Продюсер отметил, что государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.