Сдающим квартиры россиянам пригрозили судом за визиты в жилье без спроса

Россияне, сдающие свои квартиры, зачастую нарушают законное право арендаторов на неприкосновенность жилища. За это законодательством предусмотрена в том числе и уголовная ответственность, рассказали РИА Новости опрошенные юристы.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?

Как отметил специалист адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Дмитрий Бохолдин, право на неприкосновенность жилища в России установлено Конституцией и Жилищным кодексом. При этом жилищные права принадлежат именно жильцу, а не собственнику. Следовательно, арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия жильца. Уголовная ответственность за такое проникновение предусмотренная статьей 139 Уголовного кодекса. Собственнику грозит наказание — штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы (до года), либо арест на срок до трех месяцев.

Арендатор вправе пожаловаться на действия владельца квартиры в полицию, также он может обратиться напрямую в Следственный комитет, добавил Бохолдин. Юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова в свою очередь сообщила, что суду не всегда получается однозначно установить, является ли визит без спроса вторжением в частную жизнь арендатора. Если в договоре аренды указано, что арендодатель вправе без согласования со съемщиком приходить в квартиру, то обвинить его в нарушении частной жизни будет проблематично.

Эксперт рекомендовала тщательно составлять и изучать договор аренды, обсуждать все условия. В том числе нужно прописать в документе частоту и порядок визитов.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.