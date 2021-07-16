В Сочи начали снижать стоимость аренды квартир

Владельцы съемного жилья в Сочи начали снижать стоимость аренды для туристов. Падение ставок происходит на фоне введения новых «антиковидных» ограничений в Краснодарском крае и открытия турецких курортов. Многие россияне теперь отказываются от планов посещения главного российского города-курорта, сообщает телеканал «Сочи 24».

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Спрос на съемное жилье в Сочи перестал превышать предложение, и цены на аренду поползли вниз. Как отмечает местное телевидение, в преддверии курортного сезона сочинцы массово завышали ставки для гостей. Более того, многие хозяева выселяли постояльцев, арендовавших жилье на долгий срок, чтобы сдавать его посуточно и зарабатывать в месяц порядка 100-120 тысяч рублей. Также многие отели отменяли брони, чтобы продать номера дороже.

Теперь «алчные надежды рухнули», констатируют корреспонденты. Жительница Москвы рассказала им, как сначала снимала в городе квартиру за 45 тысяч рублей в месяц, но летом хозяйка потребовала уже 60 тысяч, а затем и 120 тысяч в месяц. Москвичке и ее супругу пришлось съехать. Они нашли другое жилье и теперь платят за аренду 25 тысяч рублей в месяц. По словам женщины, через некоторое время бывшая хозяйка позвонила семье и предложила вернуться, установив ставку на уровне 60 тысяч рублей, но они ей «вежливо» отказали.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с жильем в Сочи. По словам местного риелтора, самая распространенная схема обмана на сочинском рынке — это взять задаток и не продать квартиру. При этом такие схемы действуют не только для «удаленных» покупателей, но и для тех, кто физически находится в городе. То есть клиентам показывают квартиру, показывают документы на объект. Далее они оставляют задаток, а на сделку никто не выходит, и задаток никто не возвращает.