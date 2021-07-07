Перечислены главные сюрпризы для переезжающих в Сочи

Поселиться у моря мечтает большинство россиян, и многих уже не пугают цены на недвижимость в Сочи, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков. Он перечислил неожиданности, с которыми сталкиваются те, кто решил переехать в город-курорт.

Главный сюрприз для приезжающих из мегаполисов, по его словам, — отсутствие большого числа крупных торговых центров. «По сути здесь всего один такой магазин, — пояснил риелтор. — Да и то он не настолько огромен, как, например, самые большие торгово-развлекательные центры в столицах».

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Вторая неожиданность для переселенцев — это южный менталитет. Местные жители ведут достаточно расслабленный и вальяжный образ жизни, заявил эксперт. Поэтому те, кто привык к столичному темпу, достаточно долго привыкают к новому ритму.

«Перестроение с формата жизни в отпуске на обычную жизнь в Сочи до конца и не происходит. На какой-то процент все живут в формате отпуска», — сообщил Флутков. Он также отметил, что главной радостью для переезжающих становится сочинский климат. «Причем многие переезжают ради моря, но потом открывают для себя горы зимой и сходят с ума в хорошем смысле именно от них», — заключил специалист.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется накопить от 144 до 283 местных зарплат.