Россиян предупредили о росте цен на частное жилье в Сочи

Президент Ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина предупредила россиян о росте спроса и цен на частное жилье в городе на фоне ужесточение коронавирусных ограничений. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что с 1 августа в гостиницы и отели Краснодарского края смогут заселяться только туристы, вакцинировавшиеся от коронавируса. Нетягина считает, что такие меры вызовут спрос на посуточное жилье в частном секторе, где, по ее словам, «никто проверять не будет».

«Жилье посуточное, оно возрастет в цене, и будет пользоваться еще большей популярностью», — добавила эксперт. Также, по мнению Нетягиной, конкуренцию черноморским курортам составляют и заграничные направления, которые продолжают принимают туристов с ПЦР-тестами.

Ранее в июне Роспотребнадзор предложил властям Краснодарского края пускать в регион с 1 августа не только привитых от коронавируса россиян, но также переболевших инфекцией туристов. Глава ведомства Анну Попову предложила руководству региона изменить формулировку принятых мер и заселять в отели людей, имеющих достоверную информацию о перенесенной болезни.