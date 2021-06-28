Глава Анапы поддержал новые правила посещения курортов фразой «я сам привился»

Мэр Анапы Василий Швец поддержал новые правила посещения курортов Краснодарского края фразой «я сам привился». Видеообращение опубликовано на официальной странице администрации города в Instagram.

Глава города записал слова поддержки в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о необходимости предъявления туристам с 1 июля справки о вакцинации или ПЦР-теста при заселении в гостиницы или отели курорта.

Швец отметил, что принятие решения об ужесточении мер было непопулярным, но тем не менее своевременным и стратегически мудрым. В первую очередь вопрос касается жизни и здоровья граждан Анапы. Он также заявил, что в город ежедневно прибывают около 50 тысяч туристов из регионов с разной эпидемиологической обстановкой.

«Я сам привился и считаю это главным, если даже не единственным шансом вырабатывать коллективный иммунитет и остановить пандемию», — добавил мэр Анапы.

Ранее в июне курортам Кубани предрекли падение спроса после решения о закрытии для непривитых. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, особенно на спрос повлияет решение об ужесточении антикоронавирусных мер с 1 августа.