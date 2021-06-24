Россияне нашли альтернативу квартирам в Сочи

Недорогих квартир в Сочи практически не осталось, но россияне, планирующие здесь покупку недвижимости, нашли альтернативу новостройкам — это бывшие советские пансионаты. Их реконструируют и продают в них номера (апартаменты), говорится в материалах компании «ОНИКС-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают риелторы, номера в пансионатах — это относительно новый для Сочи формат недвижимости, который стал настоящим трендом на рынке. Несмотря на высокие цены, он пользуется спросом. «Однако он ограничен количеством предложений. Большинство объектов подобного плана уже распроданы», — констатируют специалисты.

По их данным, в Большом Сочи многие пансионаты перешли в частные руки, либо были выкуплены сетевыми отелями. Некоторые взяты под охрану государства, как, например, знаменитый санаторий «Орджоникидзе».

«Другой вариант использования таких объектов — реконструкция и преобразование в апарт-отели. Так, санаторий "Красмашевский" был выкуплен, ведется реконструкция и сейчас предлагается к продаже под брендом Grand Royal Residences по цене от миллиона рублей за квадратный метр», — заключают эксперты.

Ранее сообщалось, что за два года — с марта 2019-го по март 2021-го — количество строящихся квартир в Сочи снизилось на 2,8 тысячи единиц. Эксперты полагают, что тренд на снижение объемов предложения жилья в дальнейшем сделает недвижимость в городе еще дороже.

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