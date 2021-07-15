Россиян предупредили о мошенничестве с квартирами в Сочи

Спрос на жилье в Сочи резко вырос за последний год, что позволило активизироваться мошенникам, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков. При этом обманывают как продавцы, так и покупатели, отметил специалист.

По словам риелтора, самая распространенная схема обмана на сочинском рынке — это взять задаток и не продать квартиру. При этом такие схемы действуют не только для «удаленных» покупателей, но и для тех, кто физически находится в Сочи. То есть клиентам показывают квартиру, показывают документы на объект. Далее они оставляют задаток, а на сделку никто не выходит и задаток никто не возвращает.

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«Надо обязательно общаться по финансовым вопросам только с собственником объекта, — предупредил эксперт. — Если есть условия по получению задатка, то его можно передавать только владельцу квартиру, а не представителям, родственникам, друзьям собственника квартиры. Это главный нюанс. Конечно, нужно внимательно смотреть документы».

На первичном рынке жилья тоже есть мошеннические схемы, указал Флутков. Например, когда популярные в настоящее время апартаменты в реконструированных санаториях продают по доверенности. То есть продает застройщик, который привел или приводит здание в порядок, а право собственности на объект принадлежит предыдущему владельцу. «При этом тонкости взаимоотношений между застройщиком и владельцем не очень ясны, — посетовал специалист. — Так, например, в Сочи была история, когда люди купили такие апартаменты в санатории, а потом выяснилось, что застройщик рассчитался за объект только на 30 процентов. После этого собственник на законных основаниях потребовал свои площади обратно, и люди потеряли деньги».

«Самый экстравагантный развод» в 2021 году в Сочи был организован покупателями жилья, отметил риелтор. Он описал схему: продавец и покупатель недвижимости договорились, что сумма в договоре купли-продажи будет неполная — 5 миллионов вместо 20 миллионов рублей. Покупатель внес задаток — миллион рублей, при этом в договоре задатка была указана полная стоимость объекта. Перед сделкой покупатели потребовали от продавца либо отразить всю стоимость квартиры в договоре купли-продажи, либо вернуть задаток в двойном размере за срыв сделки. Продавцу пришлось выбирать: либо отдать задаток и штраф в размере миллиона рублей, либо продать квартиру по реальной цене в 20 миллионов рублей, но при этом заплатить около 3 миллионов рублей налога.

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