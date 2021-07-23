Британец построил суперэкологичный дом-убежище

Житель Великобритании Колин Хил (Colin Heal) построил дом-убежище, чтобы уберечь семью от возможных природных катаклизмов из-за глобального потепления. Оборудование и собственные технологические решения делают жилище британца еще и суперэкологичным, пишет «Би-би-си».

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В трехэтажном здании в небольшой английской деревне Уитхэмпстед в графстве Хартфордшир установлено 35 солнечных панелей, которые производят больше «чистой» энергии, чем используют мужчина и его жена. Излишки электричества супруги продают. По рассказам Колина, его дом готов к любой неопределенности в будущем.

От наводнений, который случаются в окрестностях, дом защищен тем, что находится на возвышенности. Осадки сливаются через грунт во дворе в специальные ящики под землей, к которым подключен тепловой насос. Установка нагнетает температуру воды до определенного уровня, чтобы отапливать помещения. Колин поясняет, что тепловые насосы более энергоэффективны, чем котлы, которые обычно работают на ископаемом топливе.

В доме есть дровяная печь для тех случаев, когда температура опускается ниже нуля, а насос не справляется. Хил подчеркивает, что его примеру перехода на чистую энергию в быту должны последовать все жители Великобритании.

Весной 2021 года население деревни Симрис в Швеции отличилось тем, что в полном составе перешло на возобновляемые источники энергии. Дома двух сотен жителей запитаны автономно от солнечных батарей. Неизрасходованное электричество люди продают коммунальным компаниям.