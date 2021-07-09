Корейцы изобрели обменивающий фекалии на еду туалет

Исследователи Ульсанского национального института науки и техники в Южной Корее (Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)) разработали туалет, обменивающий фекалии на цифровую валюту, которую можно потратить на покупку еды. Человеческие отходы при этом идут на выработку энергии для здания вуза, пишет Reuters.

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Идея безопасных для природы унитазов BeeVi, которые появились в южнокорейском кампусе, принадлежит профессору городской и экологической инженерии UNIST Чо Джэ Веону. Ученый изобрел виртуальную валюту под названием Ggool, что по-корейски означает «мед», которую получает каждый воспользовавшийся туалетом. В день студентам и сотрудникам института удается заработать около десяти цифровых монет. На валюту можно приобрести различные товары в кампусе — от кофе и лапши до книг.

«Когда-то я думал, что фекалии просто грязные, но теперь они для меня ценное сокровище. Я даже во время еды говорю о туалете, выбирая, какую книгу купить в следующий раз», — поделился впечатлениями один из аспирантов.

В устройстве унитаза использован вакуумный насос для отправки фекалий в подземный резервуар, что сокращает расход воды. Далее микроорганизмы выделяют из экскрементов метан, который идет на производство биогаза и навоза. Топливо тратится на энергоснабжение здания института. По словам инженера, от одного человека можно ежедневно получать около 50 литров метана, которых достаточно для того, чтобы запитать электрокар на 1,2 километра.

Метан, который в том числе содержится в человеческих экскрементах, является одним из мощнейших источников парниковых газов. Установка герметичных систем переработки, прежде всего навоза на животноводческих фермах в биотопливо, помогает снизить риски глобального потепления, считают экологи Фонда защиты окружающей среды (EDF).

